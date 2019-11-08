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Варди стал лучшим игроком АПЛ в октябре, Лэмпард – лучший тренер

14:56 12 Читати українською
Варди стал лучшим игроком АПЛ в октябре, Лэмпард – лучший тренер
Джейми Варди / фото из соцсетей

Английская Премьер-лига раздала награды за достижения в октябре. Призы получили форвард Лестера Джейми Варди и наставник лондонского Челси Фрэнк Лэмпард.

Опытный нападающий признан лучшим игроком месяца в АПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

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В октябре Варди забил 4 мяча в трех матчах. Он обошел Дина Хендерсона, Илкая Гюндогана, Джека Грилиша, Юри Тилеманса и Виллиана. Это уже 4 подобная награда для 32-летнего форварда.

Тем временем рулевой Челси Фрэнк Лэмпард стал лучшим тренером октября. Его подопечные выиграли все 3 поединка в прошлом месяце с общим счетом 9:3. Специалист опередил в голосовании Юргена Клоппа, Брендана Роджерса, Грэма Поттера и Дина Смита. Это первый приз Лэмпарда в тренерской карьере.

К слову, в ближайшие выходные Лестер встретится дома с лондонским Арсеналом, а Челси проэкзаменует Кристал Пэлас на Стэмфорд Бридж.

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Теги
Англия АПЛ Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Джейми Варди Джейми Варди Челси Челси Лестер Сити Лестер Сити
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