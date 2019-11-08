Варді став найкращим гравцем АПЛ у жовтні, Лемпард – найкращий тренер

Англійська Прем'єр-ліга роздала нагороди за досягнення у жовтні. Призи отримали форвард Лестера Джеймі Варді та керманич лондонського Челсі Френк Лемпард.

Досвідчений нападник визнаний найкращим гравцем місяця в АПЛ, повідомляє офіційний сайт ліги.

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У жовтні Варді забив 4 м'ячі в трьох матчах. Він обійшов Діна Хендерсона, Ілкая Гюндогана, Джека Гріліша, Юрі Тілеманса та Вілліана. Це вже 4 подібна нагорода для 32-річного форварда.

Натомість натомість Челсі Френк Лемпард став найкращим тренером жовтня. Його підопічні виграли всі 3 поєдинки минулого місяця із загальним рахунком 9:3. Фахівець випередив у голосуванні Юргена Клоппа, Брендана Роджерса, Грема Поттера та Діна Сміта. Це перший приз Лемпарда в тренерській кар'єрі.

До слова, в найближчі вихідні Лестер зустрінеться вдома з лондонським Арсеналом, а Челсі проекзаменує Крістал Пелас на Стемфорд Брідж.