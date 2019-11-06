Руні приєднався до Дербі Каунті – в січні він стане граючим тренером клубу

Легендарний англійський нападник Вейн Руні прибув у розташування клубу Чемпіоншипа Дербі Каунті.

34-річний футболіст зустрівся з головним тренером команди Філліпом Коку та персоналом клубу, інформує Sky Sports.

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Незабаром Руні почне брати участь в тактичних заняттях команди, а з 1-го грудня розпочне курс інтенсивної фізичної підготовки. Його контракт з Дербі Каунті набуває чинності з 1-го січня 2020-го року.

Нагадаємо, угода з екс-форвардом Манчестер Юнайтед, Евертона та ДС Юнайтед розрахована на 18 місяців. За її умовами, Руні поєднуватиме ігрову кар'єру з роботою в тренерському штабі Дербі Каунті.

Зазначимо, що після 15 турів Дербі Каунті посідає 15 місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа.

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