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Руні приєднався до Дербі Каунті – в січні він стане граючим тренером клубу

17:28 441 Читать на русском
Руні приєднався до Дербі Каунті – в січні він стане граючим тренером клубу
Філліп Коку та Вейн Руні / Sky Sports

Легендарний англійський нападник Вейн Руні прибув у розташування клубу Чемпіоншипа Дербі Каунті.

34-річний футболіст зустрівся з головним тренером команди Філліпом Коку та персоналом клубу, інформує Sky Sports.

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Незабаром Руні почне брати участь в тактичних заняттях команди, а з 1-го грудня розпочне курс інтенсивної фізичної підготовки. Його контракт з Дербі Каунті набуває чинності з 1-го січня 2020-го року.

Нагадаємо, угода з екс-форвардом Манчестер Юнайтед, Евертона та ДС Юнайтед розрахована на 18 місяців. За її умовами, Руні поєднуватиме ігрову кар'єру з роботою в тренерському штабі Дербі Каунті.

Зазначимо, що після 15 турів Дербі Каунті посідає 15 місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа.

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Теги
Англія Вейн Руні Вейн Руні Філліп Коку Філліп Коку Дербі Каунті Дербі Каунті Чемпіоншип
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