Опытный форвард повторил достижения по количеству голов в возрасте 30+ лет, сообщает Opta Sports.

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После дубля в ворота "шершней" у Варди 93 мяча в АПЛ после 30-летия. По этому показателю он сравнялся с культовым нападающим Арсенала и Вест Хэма Ианом Райтом. Побить рекорд лидер "лис" сможет уже 1 декабря, когда Лестер поедет в гости в Саутгемптон.

К слову, всего в нынешнем сезоне Джейми Варди провел 13 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 9 мячей. На элитном уровне он дебютировал в 27.

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