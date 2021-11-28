Чемпионат Англии 2021/22, 13-й тур

Бёрнли – Тоттенхэм – матч перенесен

Брентфорд – Эвертон – 1:0

Голы: Тони, 24 (пен)

Лестер – Уотфорд – 4:2

Голы: Меддисон, 16, Варди, 33, 42, Лукман, 69 – Кинг, 29 (пен), Бонавентуре, 61

Поединок на Тёрф Мур против Бёрнли был чрезвычайно важным для Тоттенхэма, ведь лондонцы при победе приблизились бы к пятому месту (там засел Арсенал) на минимальную дистанцию. Впрочем, в дело вмешалась погода. По всей Англии пошёл снег, а в Бёрнли ситуация оказалась особенно тяжёлой – как на поле, так и за пределами стадиона. Организаторы встречи решили перенести игру на другой день.

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Брентфорд дома принимал Эвертон. Для обеих команд победа была жизненно необходима, ведь их не было уже давно – безвыигрышная серия "шмелей" достигла пяти матчей, а "ириски" не знали успеха в течение шести. Снега на поле не было, но случайных моментов от этого меньше не стало. После одного из них хозяева заработали угловой, после которого Пикфорду пришлось выполнить сейв. В борьбе за отскок Оньека получил удар ногой в лицо, а рефери после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Тони уверенно его реализовал – 1:0!

До перерыва счет мог измениться в пользу обоих коллективов, но шикарная игра голкиперов не позволила этому произойти. Во втором же тайме все было гораздо скучнее. По сути, за этот период можно вспомнить только выстрел Ивоби метров из семи, парированный Фернандесом. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Брентфорда.

В параллельной встрече Лестер на своём Кинге Пауэр Стедиум встречался с Уотфордом. "Лисицы" не знали побед в АПЛ в течение трёх матчей, но в четверг они порадовали себя уверенной победой над Легией – конечно же, подопечные Брендана Роджерса желали продолжать в том же русле. Правда, "олени" неделю назад уничтожили МЮ, так что на лёгкую прогулку хозяева рассчитывать не могли.

Снег и здесь внес свои коррективы в игру, однако на результативности это не сказалось. В первом тайме забили четыре гола, а главным героем стал Мэддисон. На 16-й минуте он вывел Лестер вперед, воспользовавшись грубой ошибкой Троост-Эконга и реализовав выход один на один, но на 29-й Кинг сравнял счет с пенальти. Джеймс в ответ добавил к своему голу еще и два ассиста: на 34-й хавбек отдал передачу под выход Варди один в один, а на 42-й Джейми замкнул подачу Мэддисона с углового – 3:1!

В середине второго тайма Уотфорд снова сократил отставание в результате выхода Бонавентуры на рандеву со Шмейхелем. Впрочем, довольно быстро "лисы" восстановили своё преимущество в два мяча: на 69-й минуте Барнс ворвался на правый край штрафной и мощно пробил, Фостер парировал, а Лукман тут же сыграл на добивании – 4:2! Именно с этим счётом матч и закончился.

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