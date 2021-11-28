Досвідчений форвард повторив досягнення за кількістю голів у віці 30+ років, повідомляє Opta Sports.

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Після дубля у ворота "шершнів" у Варді 93 м'ячі в АПЛ після 30-річчя. За цим показником він зрівнявся з культовим нападником Арсенала та Вест Хема Іана Райта. Побити рекорд лідер "лисиць" зможе вже 1 грудня, коли Лестер завітає в гості до Саутгемптона.

До слова, загалом у нинішньому сезоні Джеймі Варді провів 13 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 9 м'ячів. На елітному рівні він дебютував у 27.

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