Варди отписался от Руни в инстаграме из-за конфликта их жен

Нападающий сборной Англии Джейми Варди отреагировал на конфликт своей жены Ребекки с женой Уэйна Руни – Колин.

Футболист отписался от аккаунта бывшего партнера по сборной Англии в инстаграме, информирует The Sun.

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По словам источника, близкого к семье Варди, Джейми всегда ладил с Уэйном, но поступок Колин заставил его пересмотреть свои отношения. Форвард не намерен терпеть такого отношения к своей жене, и отписка от Руни в социальной сети является осознанным жестом и попыткой заступиться за нее.

Напомним, ранее жена Уэйна Руни обвинила Ребекку Варди в распространении личной информации представителям СМИ.

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