Варді відписався від Руні в інстаграмі через конфлікт їхніх дружин

Нападник збірної Англії Джеймі Варді відреагував на конфлікт своєї дружини Ребеки з дружиною Вейна Руні – Колін.

Футболіст відписався від аккаунта колишнього партнера по збірній Англії в інстаграмі, інформує The Sun .

Дружина Руні викрила кохану Варді у зливі інформації медіа – пліткарка відреагувала миттєво

За словами джерела, близького до сім'ї Варді, Джеймі завжди ладнав з Вейном, але вчинок Колін змусив його переглянути свої відносини. Форвард не має наміру терпіти такого ставлення до своєї дружини, і відписка від Руні в соціальній мережі є усвідомленим жестом і спробою заступитися за неї.

Нагадаємо, раніше дружина Вейна Руні звинуватила Ребекку Варді у розповсюдженні особистої інформації представникам ЗМІ.

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