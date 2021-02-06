Реалу еще долго придется обходиться без услуг ведущего защитника Серхио Рамоса.

Капитан "сливочных" решил прибегнуть к операционному вмешательству, чтобы устранить боль в колене, сообщает Marca.

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Рамос не играл с полуфинала Суперкубка Испании против Атлетика (14 января) и надеялся обойтись консервативным методом лечения. Впрочем, дискомфорт остался, поэтому лидеру Реала таки придется лечь под нож. Ориентировочный срок восстановления – 6 недель.

Рамос точно пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ против Аталанты, который состоится 24 февраля. Второй поединок запланирован на 16 марта, но и здесь участие 35-летнего защитника выглядит маловероятным.

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