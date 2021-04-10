Невилл признался, какую звезду хотел бы "украсть" для Манчестер Юнайтед
Легенда "красных дьяволов" Гари Невилл поделился своими пожеланиями относительно трансферов команды из Манчестера.
Бывший защитник пообщался со своими сторонниками в личном Twitter, где заявил, что МЮ стоит подписать центрбэка, форварда и правого вингера.
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Невилла также спросили, кого из игроков конкурентов он хотел бы взять для Юнайтед летом. Гарри назвал Рафаэля Варана. Интересно, что авторитетные издания называют Англию, в частности Манчестер, следующим местом трудоустройства защитника Реала.
К слову, контракт француза со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 36 поединков за мадридцев.
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