Восемь украинских команд узнали, где и когда поборются за выход в полуфинал кубкового турнира.

В 1/4 финала Кубка Украины пробились 7 команд УПЛ и один представитель Первой лиги. По информации официального сайта УАФ, матчи этой стадии турнира будут состоять из одного матча и будут сыграны в течение четырех дней – с 30 октября по 2 ноября. Два из них пройдут в Киеве, один в Одессе, а еще один в Житомире.

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Базовый день полуфинала – 3 апреля 2024 года, а финал планируют сыграть 15 мая 2024 года.

Кубок Украины, 1/4 финала:

30 октября – Виктория – Шахтер – Киев (стадион Левый берег). Начало в 15:00.

1 ноября – Черноморец – Заря – Одесса (стадион Черноморец). Начало в 15:00.

2 ноября – Полесье – Александрия – Житомир (Центральный городской стадион Полесье). Начало в 13:00.

2 ноября – Оболонь – Ворскла – Киев (Оболонь-Арена). Начало в 17:00.

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