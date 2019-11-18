"VAR – красивая хр*нь, но она не решит проблем", – Платини беспощадно раскритиковал систему видеопомощи арбитрам

Бывший президент УЕФА Мишель Платини, который после окончания дисквалификации намерен возобновить футбольную деятельность, объяснил, почему не любит VAR.

"VAR не решает проблемы, а лишь откладывает их. Понадобится полчаса, чтобы объяснить, почему VAR ничего не решит. Я против VAR, считаю, что это красивая хрень, но мы, к сожалению, уже никогда не вернемся назад и не откажемся от этого", – цитирует Платини Rai Sport.

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Напомним, Платини был президентом УЕФА с 2007-го по 2016-й гг. В конце 2015-го комитетом ФИФА по этике он был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. Позже французу сократили наказание до четырех лет вне футбола. В качестве игрока легендарный француз три года подряд становился обладателем "Золотого мяча" – в 1983, 1984 и 1985 годах.

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