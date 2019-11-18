toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СЕРБИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

"VAR – красивая хр*нь, но она не решит проблем", – Платини беспощадно раскритиковал систему видеопомощи арбитрам

13:46 23 Читати українською
"VAR – красивая хр*нь, но она не решит проблем", – Платини беспощадно раскритиковал систему видеопомощи арбитрам
Мишель Платини / Фото из открытых источников

Бывший президент УЕФА Мишель Платини, который после окончания дисквалификации намерен возобновить футбольную деятельность, объяснил, почему не любит VAR.

"VAR не решает проблемы, а лишь откладывает их. Понадобится полчаса, чтобы объяснить, почему VAR ничего не решит. Я против VAR, считаю, что это красивая хрень, но мы, к сожалению, уже никогда не вернемся назад и не откажемся от этого", – цитирует Платини Rai Sport.

Платини требует от УЕФА большую компенсацию – аппетиты отстраненного из-за коррупционного скандала француза впечатляют

Напомним, Платини был президентом УЕФА с 2007-го по 2016-й гг. В конце 2015-го комитетом ФИФА по этике он был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. Позже французу сократили наказание до четырех лет вне футбола. В качестве игрока легендарный француз три года подряд становился обладателем "Золотого мяча" – в 1983, 1984 и 1985 годах.

Мсье Скандал или Почему Платини подтасовал жеребьевку перед ЧМ-1998 и не жалеет об этом

blog_ava
Коноплянка назвал первоочередную цель сборной Украины на Евро-2020
00:07
414
Теги
Мир Мишель Платини Видеопомощник арбитра Видеоассистент арбитра (VAR)
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
25
мин
Ирландия
21:45
Дания
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук