Платини требует от УЕФА большую компенсацию – аппетиты отстраненного из-за коррупционного скандала француза впечатляют

Бывший президент УЕФА Мишель Платини в суде пытается заставить организацию выплатить ему задолженность.

64-летний француз намерен добиться через суд выплаты ему премиальных, "предусмотренных в контракте", а также задолженности по зарплате, которая составляет 5,5 млн евро, сообщает France 24 со ссылкой на AFP.

Платини пообещал вернуться к футбольной деятельности после дисквалификации из-за коррупционного скандала

Напомним, что срок дисквалификации трехкратного обладателя "Золотого мяча" закончился 6 октября, и он намерен вернуться в футбол на одну из должностей.

Как известно, в 2015 году комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении на восемь лет от футбольной деятельности бывшего главы УЕФА Мишеля Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера после расследования, в котором был обнаружен санкционированный швейцарцем большой денежный перевод – около 2 млн – на имя Платини. Позже французу сократили наказание до четырех лет вне футбола.

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