Ван Перси собирается завершить карьеру в конце сезона – Фейеноорд готов организовать прощальный матч

Опытный нападающий роттердамского Фейеноорда Робин ван Перси не намерен отказываться от планов завершить карьеру после сезона 2018/19.

"Я собираюсь остановиться, ничего в этом плане не изменилось. И думаю, не изменится. Думаю.

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В этом я не сомневаюсь. Точно нет. Когда я забиваю, то лишь тогда мне задают этот вопрос. Если мы проигрываем – никто об этом не спрашивает. Свою позицию я четко высказал. Хотя это трудно. Ведь как понять, когда подходящее время остановиться?

Что касается прощального матча, то есть такая возможность. Клуб предложил. Замечательный жест со стороны клуба. Его проведут тогда, когда я захочу. Но мне нужно подумать. Сам я не просил о его проведении, это было бы чрезмерным давлением на клуб, мне такое не нравится", – признался ван Перси в интервью Algemeen Dagblad.

Отметим, что Робин ван Перси в нынешнем сезоне провел 19 матчей в Эредивизи, в которых забил 14 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ранее он защищал цвета английских грандов – Арсенала и Манчестер Юнайтед.

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