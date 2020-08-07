Ван Перси официально начал тренерскую карьеру

37-летний экс-нападающий "оранжевых" вернулся в родной клуб уже в статусе тренера. Ван Перси стал ассистентом Дика Адвоката в Фейеноорде, который финишировал на третьей позиции чемпионата в сезоне 2019/20, сообщает официальный сайт роттердамцев.

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По словам ван Перси, у него нет четких обязанностей – не факт, что голландец будет работать с игроками линии атаки. Он вернулся в роттердамский клуб по приглашению Дика Адвоката. Интересно, что знаменитый форвард должен был присоединиться к Фейеноорду еще несколько месяцев назад, но официальное представление состоялось только сегодня, 7 августа.

Напомним, ван Перси является воспитанником Фейеноорда, в котором начал профессиональную карьеру. Там же он и завершил активные выступления год назад.

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