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Ван Персі офіційно розпочав тренерську кар'єру

14:20 - Читать на русском
Ван Персі офіційно розпочав тренерську кар'єру
Робін ван Персі / Reuters

Колишній форвард Фейєнорда, Арсенала, Манчестер Юнайтед та збірної Нідерландів увійшов до тренерського штабу Діка Адвоката в роттердамському клубі.

37-річний екс-нападник "помаранчевих" повернувся в рідний клуб вже у статусі тренера. Ван Персі став асистентом Діка Адвоката у Фейєнорді, який фінішував на третій позиції чемпіонату в сезоні 2019/20, інформує офіційний сайт роттердамців.

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За словами ван Персі, у нього немає чітких обов'язків – не факт, що голландець працюватиме з гравцями лінії атаки. Він повернувся у роттердамський клуб на запрошення Діка Адвоката. Цікаво, що знаменитий форвард мав приєднатися до Фейєнорда ще кілька місяців тому, але офіційне представлення відбулося лише сьогодні, 7 серпня.

Нагадаємо, ван Персі є вихованцем Фейєнорда, у якому розпочав професіональну кар'єру. Там же він і завершив активні виступи рік тому.

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Теги
Робін Робін ван Персі Фейєнорд Фейєнорд Нідерланди Дік Дік Адвокат
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