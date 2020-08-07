Ван Персі офіційно розпочав тренерську кар'єру

37-річний екс-нападник "помаранчевих" повернувся в рідний клуб вже у статусі тренера. Ван Персі став асистентом Діка Адвоката у Фейєнорді, який фінішував на третій позиції чемпіонату в сезоні 2019/20, інформує офіційний сайт роттердамців.

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За словами ван Персі, у нього немає чітких обов'язків – не факт, що голландець працюватиме з гравцями лінії атаки. Він повернувся у роттердамський клуб на запрошення Діка Адвоката. Цікаво, що знаменитий форвард мав приєднатися до Фейєнорда ще кілька місяців тому, але офіційне представлення відбулося лише сьогодні, 7 серпня.

Нагадаємо, ван Персі є вихованцем Фейєнорда, у якому розпочав професіональну кар'єру. Там же він і завершив активні виступи рік тому.

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