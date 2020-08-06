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Легенда Тоттенхэма официально присоединился к тренерскому штабу Моуринью

16:38 - Читати українською
Легенда Тоттенхэма официально присоединился к тренерскому штабу Моуринью
Ледли Кинг / Сайт Тоттенхэма

Тренерский штаб Тоттенхэма претерпел изменения перед началом следующего сезона.

Бывший защитник "шпор" Ледли Кинг станет первым помощником Жозе Моуринью, информирует официальный сайт клуба.

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Аналитик Рикардо Формозинью покинул тренерский штаб лондонцев ради самостоятельной работы. Его уход должен компенсировать Кинг. 39-летний англичанин будет отвечать за связь между тренерами и игроками, а также будет поддерживать выпускников академии Тоттенхэма, которые переходят в первую команду.

Напомним, Кинг защищал цвета "шпор" на протяжении 13 сезонов (1999-2012), проведя за клуб 268 матчей. Из-за хронической травмы колена центрбек завершил карьеру в возрасте 31 года, однако остался в структуре Тоттенхэма в должности посла.

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Ледли Ледли Кинг Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Жозе Жозе Моуринью
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