Легенда Тоттенхэма официально присоединился к тренерскому штабу Моуринью

Бывший защитник "шпор" Ледли Кинг станет первым помощником Жозе Моуринью, информирует официальный сайт клуба.

Тоттенхэм ярко представил новую форму на сезон 2020/21

Аналитик Рикардо Формозинью покинул тренерский штаб лондонцев ради самостоятельной работы. Его уход должен компенсировать Кинг. 39-летний англичанин будет отвечать за связь между тренерами и игроками, а также будет поддерживать выпускников академии Тоттенхэма, которые переходят в первую команду.

Напомним, Кинг защищал цвета "шпор" на протяжении 13 сезонов (1999-2012), проведя за клуб 268 матчей. Из-за хронической травмы колена центрбек завершил карьеру в возрасте 31 года, однако остался в структуре Тоттенхэма в должности посла.

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