"Я понимаю философию Патрика и вижу, что он хотел поставить футбол, который, в его понимании, подходит сейчас для всех этих игроков. Патрик хотел улучшить дисциплину и силовой футбол. Но, возможно, ван Леувен не так легко нашел контакт со всеми игроками. У него не получилось. Такое бывает.

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Случаются моменты, когда команда не полностью понимает, что еще нужно. И я думаю, что коммуникация в этом плане очень важна. Надеюсь, что новый тренер это все будет делать лучше. Я понимаю, что он хотел поставить силовой футбол, вертикальный, который подходит для многих команд. Но Шахтер – это команда, которая должна выигрывать все матчи. И когда ты играешь с такими игроками, которым нужен контроль мяча, то, может, надо было немного изменить подход и играть в другой футбол.

Но еще говорю, что никаких камней в огород Патрика я не могу бросать, потому что понимаю, что он хотел сделать. Мне кажется, что он не до конца понимал, как надо подходить к принципиальным игрокам", – поделился Левченко в интервью Украинскому футболу.

Напомним, ван Леувен проработал в Шахтере с июля по октябрь 2023 года. Сейчас "горняки" третьи в группе H в Лиге чемпионов (3 очка после 3 туров) и на третьей строчке в УПЛ, имея две игры в запасе.

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