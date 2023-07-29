"Мы очень счастливы. Сегодня у нас было достаточно моментов. Мы не смогли реализовать все, но как для первого матча, то я очень доволен. У нас очень много игроков, у нас есть возможность кого-то заменить, если нужно. Уже совсем скоро многие игроки вернутся в общую группу, у меня есть выбор.

Победный старт ван Леувена и травма Бондаря в видеообзоре матча Металлист 1925 – Шахтер – 1:2

По травме Бондаря у меня нет информации. Я еще не виделся с ним. Наши врачи с ним. Только несколько недель назад мы начали свой путь, пока я доволен. Сегодня было очень жарко, поэтому, возможно, вы не увидели определенной интенсивности. Но все впереди.

Очень круто, что Невертон, Педринью Азеведо и Кастильо дебютировали и наконец поняли, что такое УПЛ. Мы будем тренироваться с ними, чтобы становиться ближе друг к другу морально и физически, а также чтобы становиться сильнее", – отметил ван Леувен в комментарии MEGOGO.

К слову, Шахтер минимально победил Металлист 1925 (2:1) в стартовом туре УПЛ благодаря голам Матвиенко и Траоре.

Шахтер победил Металлист 1925 – ван Леувен дебютировал во главе "горняков" в УПЛ, Бондарь покинул поле на электрокаре