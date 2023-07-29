"Ми дуже щасливі. Сьогодні у нас було достатньо моментів. Ми не змогли реалізувати всі, але як для першого матчу, то я дуже задоволений. У нас дуже багато гравців, в нас є можливість когось замінити, якщо потрібно. Вже зовсім скоро багато гравців повернуться в загальну групу, у мене є вибір.

Переможний старт ван Леувена і травма Бондаря у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Шахтар – 1:2

По травмі Бондаря в мене немає інформації. Я ще не бачився з ним. Наші лікарі з ним. Тільки кілька тижнів тому ми розпочали свій шлях, наразі я задоволений. Сьогодні було дуже спекотно, тому, можливо, ви не побачили певної інтенсивності. Але все попереду.

Дуже круто, що Невертон, Педрінью Азеведо та Кастільо дебютували та нарешті зрозуміли, що таке УПЛ. Ми будемо тренуватися з ними, щоб ставати ближчими один до одного морально та фізично, а також щоб ставати сильнішими", – зазначив ван Леувен у коментарі MEGOGO.

До слова, Шахтар мінімально переміг Металіст 1925 (2:1) у стартовому турі УПЛ завдяки голам Матвієнка та Траоре.

Шахтар переміг Металіст 1925 – ван Леувен дебютував на чолі "гірників" в УПЛ, Бондар покинув поле на електрокарі