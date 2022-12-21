У опытного тренера есть дом в Португалии, а местная Федерация футбола как раз ищет нового главного тренера после увольнения Фернанду Сантуша с этой должности.

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"Я снова на пенсии. Но если мне позвонят из Португалии, я выслушаю", – цитирует ван Гала Voetbal International, ссылаясь на его разговор с ди-джеями 3FM Serious Request.

Ранее ван Гал отвечал на подобные вопросы о сборной Бельгии.

"Это был не флирт. Люди спрашивали, и я должен был ответить на их вопросы. С Португалией я тоже сейчас не флиртую, я отвечаю на вопрос", – отметил нидерландский тренер.

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