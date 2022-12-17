Фернанду Сантуш проработал во главе сборной Португалии 8 лет и выиграл с командой Евро-2016. Однако после провала на ЧМ-2022 Федерация футбола Португалии решила уволить 68-летнего специалиста и выплатила ему компенсацию в размере 4,5 миллиона евро.

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Как информирует Record, далеко не все игроки публично поблагодарили Сантуша за работу в национальной команде. Криштиану Роналду, Жозе Са, Антониу Силва, Жоау Палинья, Рубен Невеш и Рафаэл Леау не стали этого делать.

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