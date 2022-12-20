Криштиану Роналду настроен продолжить выступления в национальной команде после неудачи на чемпионате мира в Катаре.

С 5-й попытки Криштиану Роналду снова не стал чемпионом мира. Португалия вылетела от Марокко в 1/4 финала, прекратив борьбу за трофей.

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Ожидалось, что 37-летний нападающий может завершить международную карьеру, но никаких намеков на это нет. Окружение футболиста заявило, что Роналду однозначно продолжит играть за сборную Португалии, сообщает Marca.

Сейчас нападающий с семьей проводит рождественский отпуск в Дубае. Роналду нужно время на восстановление – ему очень тяжело морально после чемпионата мира-2022. Триумф Лионеля Месси – извечного соперника Криштиану – стал еще более тяжелым ударом для португальца, который теперь не исключает даже поездки на свой шестой чемпионат мира. Правда, в 2026 году Роналду будет уже 41.

КР7 дебютировал за сборную Португалии в 2003 году. Сыграл 196 матчей, забил 118 голов.

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