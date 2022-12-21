Досвідчений тренер має будинок у Португалії, а місцева Федерація футболу якраз шукає нового головного тренера після звільнення Фернанду Сантуша з цієї посади.

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"Я знову на пенсії. Але якщо мені зателефонують із Португалії, я вислухаю", – цитує ван Гала Voetbal International, посилаючись на його розмову з ді-джеями 3FM Serious Request.

Раніше ван Гал відповідав на такі питання про збірну Бельгії.

"Це був не флірт. Люди запитували, і я мав відповісти на їхні запитання. З Португалією я теж зараз не фліртую, я відповідаю на запитання", – наголосив нідерландський тренер.

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