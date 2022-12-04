"Железный тюльпан" проявил неожиданную нежность к защитнику Дензелу Дюмфрису, который оформил гол+2 ассиста в матче 1/8 финала против США (3:1).

Самый удивительный гол ЧМ-2022 и конец сказки Америки в видеообзоре матча Нидерланды – США – 3:1

"Вчера я крепко поцеловал его, а сейчас собираюсь подарить ему еще один поцелуй, чтобы увидели все… Вот так", – сказал 71-летний ван Гал на послематчевой пресс-конференции и чмокнул Дюмфриса в щечку.

Louis van Gaal Denzel Dumfries



pic.twitter.com/XgNNGHI2tx — ESPN NL (@ESPNnl) December 3, 2022

Главному тренеру и защитнику Нидерландов следует снова становиться серьезными, поскольку 9 декабря придется сойтись с Аргентиной в рамках 1/4 финала.

Нидерланды стали первым четвертьфиналистом ЧМ-2022, переиграв США благодаря историческому перфомансу Дюмфриса