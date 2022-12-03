Сборная Нидерландов на групповом этапе ЧМ-2022 откровенно разочаровала, но "оранье" все равно заняли первую позицию. Существовала надежда, что прекрасная команда Луи Ван Гала просто экономила силы до плей-офф, где покажет всю свою мощь – тем более что в соперниках была не мощная Англия, а более скромные США. Правда, эти "скромняги" привезли свой лучший состав в истории и демонстрировали топовый атакующий футбол.

Тренерский штаб "оранжевых" не стал ничего выдумывать, повторив лайн-ап с поединка против Катара. У американцев же из-за травмы не мог выйти Сарджент – вместо него вышел представитель МЛС Феррейра, хотя ожидался Рейна. Зато успел восстановиться Пушилич, который вышел основе вместе со всеми другими лидерами "звездно-полосатых".

Подопечные Грегга Берхалтера лучше стартовали, едва не открыв счет уже 3-й минуте встречи. Момент был стопроцентным: Муса после навеса от Деста выиграл подбор и забросил мяч за спины защитникам в штрафную – туда влетел Пулишич, который оказался прямо перед Ноппертом! Кристиан пробил низом, однако голкипер спас Нидерланды.

В целом, в начале матча США выглядели чрезвычайно живо, особенно активно работая на фланге Деста. Без мяча же команда старалась не лезть в высокий прессинг, встречая "оранье" компактным блоком в центре. Впрочем, вся эта модель дала сбой на 10-й минуте, когда нидерландцы порвали опорную зону серией обыгрышей – удалось отдать 20 подряд передач, что является рекордом сборной Нидерландов за последние 56 лет.

В завершении атаки Депай обыгрался с Классеном и отдал пас на Гакпо. Тот запустил передачу на правый фланг в ноги Дюмфрису, а Дензел прострелил на линию штрафной площади. Депай влетел туда и мощно пробил в левый нижний угол – без шансов для Тернера. 1:0! Мемфис, кстати, стал вторым бомбардиром в истории сборной.

В следующие минут 5-7 голландцы выглядели симпатично, заставив поверить в экономию сил на групповом этапе. Перед глазами бегала яркая Нидерланды срезка квалификации к ЧМ-2022, но довольно быстро эта красота угасла. До последних минут первого тайма подопечные Луи Ван Гала ничего не создали, а ближе к перерыву американцы еще и инициативу перехватили. Правда, как и в предыдущих матчах Мундиаля, конвертировать преимущества хотя бы в удар США не удавалось.

Только на 43-й минуте "звездно-полосатые" создали момент. Героем мог стать Веа, который подхватил отскок перед штрафной и выстрелил с лету. Нопперт парировал, а "оранье" жестоко наказали за расточительность, забив во второй раз в компенсированное время. Дюмфрис после вбрасывания из аута обыгрался с Классеном и выполнил передачу с правого фланга на 11 метров – туда неожиданно прибежал Блинд, который в касание расстрелял ворота. 2:0!

Интересно, что Дюмфрис стал первым футболистом сборной Нидерландов, которому удалось отдать два ассиста в первом тайме матча чемпионата мира. 32-летний Блинд же теперь является вторым по возрасту нидерландским автором гола на Мундиале (лидерство сохраняет 35-летний Ван Брокхорст).

В раздевалке Луи Ван Гал провел двойную замену, сняв с игры Классена и Де Рона. На поле появились Коопмейнерс и Бергвейн, что добавляло мышц в центральной части поля. Грегг Берхалтер, в свою очередь, выпустил Рейну вместо Феррейры.

Второй тайм США начали чрезвычайно активно, едва не вернувшись в игру на 48-й минуте. После подачи Пулишича с углового мяч отлетел на Рима, а тот пробил с минимального расстояния мимо Нопперта – впрочем, Гакпо на линии ворот смог заблокировать удар! После этого американцы провели еще несколько очень хороших атак без логического или без острого завершения.

Нидерландам в середине тайма частично удалось выровнять ход встречи. "Звездно-полосатые" все равно лезли вперед, однако "оранье" начали контратаковать и создавать моменты. В частности, на 62-й минуте Депай пробивал метров с 22-х под перекладину – Тернер выручил. На 71-й же Мэтт отбил перед собой мощный лонгшот Коопмейнерса, а затем каким-то чудом вытащил добивание с минимального расстояния от Депая.

Мемфис был очень активным, но на 75-й минуте "наварил", ошибившись при передаче назад. Свежий Райт перехватил мяч и под острым углом вышел один на один и пробил – мяч с линии вынес Тимбер! Тем не менее, на 76-й Хаджи таки прошил Нопперта, замкнув прострел от Пулишича.

И как замкнув! Хаджи пяткой с острого угла переправил мяч в дальнюю девятку, перебросив голкипера! 2:1. США заслуженно возродили интригу, а Райт стал лишь третьим футболистом в истории сборной, которому удалось забить на Мундиале после выхода на замену.

Счастье "звездно-полосатых" длилось недолго. Всего через пять минут после пропущенного гола сборная Нидерландов восстановила свой гандикап, де-факто поставив точку во встрече. Честь добить США довольно логично досталась Дюмфрису, хотя голевая атака началась с прорыва Депая к штрафной.

Не найдя варианта для продолжения атаки, он сбросил мяч Де Йонгу, а Френки в касание перевел сферу на левый фланг Блинду. Дейли выполнил шикарную подачу на правый край штрафной, которую никто не прикрывал. Туда и влетел Дюмфрис, который точным ударом мимо Тернера – 3:1! Дензел стал первым защитником в истории Мундиалей, которому удалось отдать два ассиста и забить гол в матче плей-офф.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Нидерландов. "Оранье" вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2022. Соперником подопечных Луи Ван Гала станет победитель матча Аргентина – Австралия.