"Залізний тюльпан" проявив несподівану ніжність до захисника Дензела Дюмфріса, який оформив гол+2 асисти у матчі 1/8 фіналу проти США (3:1).

Найдивніший гол ЧС-2022 і кінець казки Америки у відеоогляді матчу Нідерланди – США – 3:1

"Вчора я міцно поцілував його, а зараз збираюся подарувати йому ще один поцілунок, щоб побачили всі… Ось так", – сказав 71-річний ван Гал на післяматчевій прес-конференції і цьомнув Дюмфріса у щічку.

Louis van Gaal Denzel Dumfries



pic.twitter.com/XgNNGHI2tx — ESPN NL (@ESPNnl) December 3, 2022

Головному тренеру і захиснику Нідерландів слід знову ставати серйозними, оскільки 9 грудня доведеться зійтися з Аргентиною в рамках 1/4 фіналу.

Нідерланди стали першим чвертьфіналістом ЧС-2022, перегравши США завдяки історичному перфомансу Дюмфріса