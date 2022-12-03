Нидерланды благодаря бенефису Дензела Дюмфриса обыграли США в 1/8 финала чемпионата мира. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Штаты могли забивать уже в дебюте, но свой момент не реализовали. "Оранье" повели в счете на 10-й минуте - Депай поразил ворота после прострела Дюмфриса. Перед свистком на перерыв подопечные ван Гала удвоили свое преимущество благодаря дуэту крайних защитников – Дюмфрис отдал, Блинд забил.

Нидерланды стали первым четвертьфиналистом ЧМ-2022, переиграв США благодаря историческому перфомансу Дюмфриса

Во втором тайме американцы сократили отставание. Хаджи Райт невероятным ударом пяткой с острого угла переправил мяч в дальнюю девятку. Но последнее слово было за Нидерландами – Дюмфрис к двум ассистам добавил еще и гол.

3:1 – США едут домой, а Нидерланды стали первым четвертьфиналистом Мундиаля в Катаре. Соперником "оранье" станет сильнейший в паре Аргентина – Австралия.