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Де Хеа хотел покинуть Манчестер Юнайтед из-за ван Гала, – экс-тренер манкунианцев

23:06 8 Читати українською
Де Хеа хотел покинуть Манчестер Юнайтед из-за ван Гала, – экс-тренер манкунианцев
Давид Де Хеа / Манчестер Юнайтед

Бывший тренер вратарей МЮ Эрик Стили признался, что Луи ван Гал был одной из главных причин желания ДавидаДе Хеа покинуть клуб.

"Когда Де Хеа играл под руководством Луи ван Гала, мы все знали причину, из-за которой он хотел уйти. Они не ладили между собой. Давид перешел бы в Реал, если бы не то, что случилось в последний день трансферного окна.

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Де Хеа не был недоволен болельщиками или клубом, но явно что-то происходило за кулисами. Теперь же все по-другому. Он выходит с улыбкой на лице, а клуб прогрессирует. Не вижу причин, почему бы он захотел уйти",– цитирует тренера Inews.

К слову, контракт Де Хеа с "дьяволами" рассчитан до лета 2023-го. Голкипер выступает в составе МЮ уже 9 лет и стал чемпионом Англии 2012/13.

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Трансферы Давид Де Хеа Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Реал Мадрид Англия Луи ван Гал Луи ван Гал Трансферы Манчестер Юнайтед
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