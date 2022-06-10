"Оранье" обыграли Уэльс в Лиге наций (2:1), а представитель каталонцев отдал предголевой пас на последних секундах. За это он получил похвалу от тренера.

Манчестер Юнайтед определил сумму, которую готов заплатить за де Йонга – Барселона хочет чуть больше

"Фрэнки отлично разогнал контратаку, благодаря которой мы выиграли. Он дает команде особые качества, это даже не подлежит обсуждению. Поэтому я считаю, что он стоит 112 миллионов евро", – цитирует Ван Гала De Telegraaf .

Напомним, де Йонга в последнее время активно сватают в Манчестер Юнайтед. "Дьяволы" якобы готовы выложить за футболиста 80 млн.

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