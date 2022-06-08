Во втором туре Лиги наций Нидерланды справились с крепким Уэльсом, а поляки не имели шансов против Бельгии.

Лига наций

Дивизион А

Бельгия – Польща – 6:1

Голы: Витсель, 42, де Брюйне, 59, Троссар, 73, 80, Дендонкер, 83, Опенда, 90+3 – Левандовски, 28

Уэльс – Нидерланды – 1:2

Голы: Норрингтон-Дэвис, 90+2 – Компейнерс, 50, Вегхорст, 90+4

Нидерланды в первом туре разгромили Бельгию, однако Луи Ван Гал решил полностью изменить состав. На выездную игру с Уэльсом вышли 11 новых футболистов. Роб Пейдж после победы над Украиной такой ротации не применял, а просто дал отдых лидерам – Бейл и Рэмзи остались в запасе.

"Оранье" в экспериментальном составе выглядели не слишком убедительно. Позиционным атакам не хватало динамики и оригинальности. К перерыву гости нанесли всего 4 удара – все были заблокированы. А вот контрвыпады и стандарты Уэльса были более острыми. Уилсон чуть не забил со штрафного.

Во втором тайме продолжалась вязкая позиционная игра, в которой Уэльс грамотно удерживал нидерландцев. Валлийцы снова удивили заменой голкипера в перерыве (так было и с Польшей). Судьбу встречи мог решить дальний удар Копмейнерса. Партнер Малиновского по Аталанте прицельно пробил с линии штрафной.

Однако последние минуты порадовали горячую развязку. Нидерланды сохраняли минимальное преимущество до конца встречи, а в компенсированное время пропустили. Норрингтон-Дэвис замкнул подачу с фланга и, казалось, принес Уэльсу ничью. Впрочем, спустя еще две минуты Вегхорст головой вырвал победу для "оранье".

Бельгия должна была реабилитироваться за фиаско от Нидерландов и вышла против поляков очень заряженной на ворота. Батшуайи уже на 5 минуте мог забивать после хитрого паса де Брюйне – "кадру" спасла штанга. У Батшуайи возникал момент за моментом, он даже забил (Азар классно отдал пяткой), но з офсайда.

Польша играла значительно слабее, но в середине тайма нашла свой эпизод – Левандовски открыл счет. Бельгия быстро отыгралась, когда Витсель вторым темпом завершил атаку. Хозяева продолжали доминировать после перерыва (12:4 по ударам), поляки вынуждены были отбиваться, а голкипер Дронговски тянул сложные удары.

Бельгийцы все же добились своего, запрессинговав соперника на его половине. Азар покатил на де Брюйне, а Кевин забил. Вскоре Троссар открылся справа и закрепил преимущество. Батшуай мог делать разгром, но оставил эту честь Троссару. Леандро после углового эффектно забросил мяч в дальнюю "девятку".

Дальше уже было избиение. Никакие замены Михневича не могли спасти поляков. Пятый гол влетел от Дендонкера. Точку поставил Опенда. 6:1 – Польши сегодня не было на поле, а Бельгию прорвало.

После двух туров Нидерланды с максимальными показателями возглавляют группу. Бельгия и Польша имеют по 3 балла, но "дьяволы" выше, учитывая сегодняшнее избиение. Уэльс с нулем замыкает таблицу.

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