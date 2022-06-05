Манчестер Юнайтед определил сумму, которую готов заплатить за де Йонга – Барселона хочет чуть больше
"Красные дьяволы" всерьез рассматривают вариант с подписанием хавбека Барселоны Фрэнки де Йонга.
Юнайтед уже определился с суммой, которую готов выложить за 25-летнего нидерландца, которого хочет Эрик Тэн Хаг. Это 81 млн евро, утверждает журналист Экрем Конур.
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Эта цифра на 4 миллиона меньше, чем та, которую ожидает заработать на трансфере Барселона. Именно 85 млн каталонцы 3 года назад заплатили Аяксу. Сейчас между испанским и английским клубами продолжаются переговоры, но финансовые проблемы побуждают "блаугранас" к продаже.
Напомним, в сезоне 2021/22 де Йонг сыграл 46 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Его контракт с Барселоной действует еще 4 года.
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