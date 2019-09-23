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Ван Дейк vs Месси и Роналду – сегодня объявят лучшего игрока года ФИФА

12:04 56 Читати українською
Ван Дейк vs Месси и Роналду – сегодня объявят лучшего игрока года ФИФА
Ван Дейк против Месси / Getty Images

Церемония награждения ФИФА The Best состоится в понедельник вечером в Милане. На награду лучшему игроку года претендуют Вирджил ван Дейк, Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Приз The Best-2019 получит один из трех претендентов.

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Кроме награды, за которую борются защитник Ливерпуля, форвард Ювентуса и лидер Барселоны, ФИФА также назовет лучшего вратаря года. В этой номинации соревнуются победитель Лиги чемпионов и Копа Америка Алиссон (Ливерпуль), чемпион Англии и триумфатор Копа Америка Эдерсон (Манчестер Сити) и чемпион Испании Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Также будет объявлено имя лучшего тренера года. На этот приз претендуют Юрген Клопп (Ливерпуль), Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) и Маурисио Почеттино (Тоттенхэм).

Церемония награждения начнется в 21:30 по Киеву. Ведущими гала-вечера станут обладатель "Золотого мяча-1987" Рууд Гуллит и итальянская журналистка Илария Д'Амико.

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Игрок года ФИФА Мир Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк ФИФА Лучшие футболисты
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