Ван Дейк vs Мессі та Роналду – сьогодні оголосять найкращого гравця року ФІФА

Церемонія нагородження ФІФА The Best відбудеться у понеділок ввечері в Мілані. На нагороду найкращому гравцю року претендують Вірджил ван Дейк, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі.

Приз The Best-2019 отримає один із трьох претендентів.

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Окрім нагороди, за яку змагаються оборонець Ліверпуля, форвард Ювентуса та лідер Барселони, ФІФА також назве найкращого воротаря року. У цій номінації змагаються переможець Ліги чемпіонів та Копа Амеріка Аліссон (Ліверпуль), чемпіон Англії та тріумфатор Копа Амеріка Едерсон (Манчестер Сіті) та чемпіон Іспанії Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Також буде оголошено ім'я найкращого тренера року. На цей приз претендують Юрген Клопп (Ліверпуль), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) та Маурісіо Почеттіно (Тоттенхем).

Церемонія нагородження розпочнеться о 21:30 за Києвом. Ведучими гала-вечора стануть володар "Золотого м'яча-1987" Рууд Гулліт та італійська журналістка Іларія Д'Аміко.