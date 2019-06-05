Ван Дейк: Сборная Англии имеет фантастических игроков на каждой позиции

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от поединка Лиги наций против Англии.

"Я читал о том, что никто не смог пройти меня в течение прошлых 64-х матчей. Я не выхожу на игры, пытаясь улучшить статистику, я просто защищаюсь, стараюсь не уступать.

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Я полностью сконцентрирован на Лиге наций. Это не очень трудно. Мы хорошо потренировались вчера, а теперь мы полностью сосредоточены на игре, которая состоится завтра вечером.

Англия в последнее время выросла как команда, как и мы. Они имеют фантастических игроков на каждой позиции. За их игрой приятно наблюдать", – цитирует ван Дейка официальный сайт УЕФА.

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Напомним, Нидерланды сыграют с Англией в полуфинале Лиги наций, поединок состоится завтра, 6 июня, начало игры запланировано на 21:45.