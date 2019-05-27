Куман объявил заявку Нидерландов на решающие матчи Лиги наций

Сборная Нидерландов опубликовала список игроков, которые будут готовиться к "финалу четырех" континентального первенства.

Команда не претерпела значительных изменений по сравнению с предыдущими матчами.

Куман вызвал тех игроков, которые принимали участие в групповом этапе Лиги наций и первых матчах отбора на Евро-2020. Правда, фанаты "оранжевых" хотели видеть по меньшей мере одного новичка. В официальном твиттере сборной начался настоящий "бунт" с призывами пригласить нападающего Вольфсбурга Ваута Вегорста, который отметился хет-триком в последнем туре Бундеслиги.

Сборная Англии опубликовала заявку на Финал четырех Лиги наций – Кейн в составе

Соперником Нидерландов в полуфинале турнира станет сборная Англии.