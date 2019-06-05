Нидерланды – Англия: предматчевая пресс-конференция Рональда Кумана

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги наций против Англии.

"Нам нужно было несколько матчей, чтобы определить, какой самый лучший стиль игры для этой команды. В течение сезона игроки менялись как в положительную, так и в отрицательную сторону, это также влияет на мое решение. Мне yt сложно принимать решения, которые разочаровывают моих игроков, это моя работа.

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Последний раз, когда мы встречались с Англией, мы не слишком хорошо играли, англичане были сильнее. Думаю, сейчас сильнее мы, я имею полную уверенность, что мы можем их победить.

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Возможно, лучшее качество Де Лигта – это его возраст. Иногда он играет так, как будто у него есть опыт 25-летнего игрока. Успех Аякса в Лиге чемпионов был замечательным. Соревнования с большими клубами помогают в развитии наших игроков", – передает слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Напомним, Нидерланды сыграют с Англией в полуфинале Лиги наций, поединок состоится завтра, 6 июня, начало игры запланировано на 21:45.