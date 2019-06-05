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Ван Дейк: Збірна Англії має фантастичних гравців на кожній позиції

22:01 137 Читать на русском
Ван Дейк: Збірна Англії має фантастичних гравців на кожній позиції
Вірджил ван Дейк / УЄФА

Капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк поділився очікуваннями від поєдинку Ліги націй проти Англії.

 

"Я читав про те, що ніхто не зміг пройти мене протягом минулих 64-х матчів. Я не виходжу на ігри, намагаючись покращити статистику, я просто захищаюсь, намагаюсь не поступатись.

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Я повністю сконцентрований на Лізі націй. Це не дуже важко. Ми гарно потренувались вчора, а тепер ми повністю зосереджені на грі, яка відбудеться завтра ввечері.

Англія останнім часом виросла як команда, як і ми. Вони мають фантастичних гравців на кожній позиції. За їх грою приємно спостерігати", – цитує ван Дейка офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, Нідерланди зіграють з Англією у півфіналі Ліги націй, поєдинок відбудеться завтра, 6-го червня, початок гри запланований на 21:45.

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Теги
Ліга націй Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Нідерланди Нідерланди Нідерланди - Англія
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