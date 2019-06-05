Ван Дейк: Збірна Англії має фантастичних гравців на кожній позиції

Капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк поділився очікуваннями від поєдинку Ліги націй проти Англії.

"Я читав про те, що ніхто не зміг пройти мене протягом минулих 64-х матчів. Я не виходжу на ігри, намагаючись покращити статистику, я просто захищаюсь, намагаюсь не поступатись.

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Я повністю сконцентрований на Лізі націй. Це не дуже важко. Ми гарно потренувались вчора, а тепер ми повністю зосереджені на грі, яка відбудеться завтра ввечері.

Англія останнім часом виросла як команда, як і ми. Вони мають фантастичних гравців на кожній позиції. За їх грою приємно спостерігати", – цитує ван Дейка офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, Нідерланди зіграють з Англією у півфіналі Ліги націй, поєдинок відбудеться завтра, 6-го червня, початок гри запланований на 21:45.