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Ван Дейк покинул лагерь сборной Нидерландов по личным причинам

17:40 146 Читати українською
Ван Дейк покинул лагерь сборной Нидерландов по личным причинам
Вирджил ван Дейк / Reuters

Центральный защитник Вирджил ван Дейк не поможет Нидерландам в матче 10 тура отбора Евро-2020 против сборной Эстонии.

 

Представитель Ливерпуля покинул лагерь национальной команды по личным причинам, информирует официальный сайт сборной Нидерландов.

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Ван Дейк провел полный матч против Северной Ирландии, в котором "оранжевые" удержали ничью и гарантировали себе выход на Евро-2020. Таким образом, поединок с Эстонией не имеет никакого турнирного значения, и Нидерланды легко могут обойтись без услуг ключевого игрока.

Напомним, на неделе Эстония проводила товарищеский матч против сборной Украины и проиграла со счетом 0:1.

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Евро-2020 Нидерланды - Эстония Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Нидерланды Нидерланды
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