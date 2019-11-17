Ван Дейк покинул лагерь сборной Нидерландов по личным причинам

Центральный защитник Вирджил ван Дейк не поможет Нидерландам в матче 10 тура отбора Евро-2020 против сборной Эстонии.

Представитель Ливерпуля покинул лагерь национальной команды по личным причинам, информирует официальный сайт сборной Нидерландов.

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Ван Дейк провел полный матч против Северной Ирландии, в котором "оранжевые" удержали ничью и гарантировали себе выход на Евро-2020. Таким образом, поединок с Эстонией не имеет никакого турнирного значения, и Нидерланды легко могут обойтись без услуг ключевого игрока.

Напомним, на неделе Эстония проводила товарищеский матч против сборной Украины и проиграла со счетом 0:1.

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