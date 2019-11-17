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Возвращение Нидерландов в европейскую элиту в видеообзоре матча против Северной Ирландии

10:00 8 Читати українською
Возвращение Нидерландов в европейскую элиту в видеообзоре матча против Северной Ирландии
Вирджил ван Дейк и Дейли Блинд / Eurosport

Ничья в матче в Белфасте обеспечила сборной Нидерландов выход на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Северная Ирландия – Нидерланды.

 

Игра подопечных Рональда Кумана в этом матче вызвала очень много вопросов. В начале матча хозяева организовали нашествие на владение Силлессена, и только чудо уберегло гостей от пропущенного гола. Подопечные Майкла О'Нила имели отличный шанс выйти вперед на 32-й минуте матча, но капитан команды Стивен Дэвис ударом с пенальти отправил мяч на трибуны.

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Во втором тайме Нидерландам удалось сбить атакующие порывы соперника. Команда Кумана одержала необходимую ничью, которая позволила ей квалифицироваться в групповую стадию чемпионата Европы. К слову, это будет первое участие команды в большом турнире после пропуска Евро-2016 и чемпионата мира-2018.

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