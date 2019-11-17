Повернення Нідерландів до європейської еліти у відеоогляді матчу проти Північної Ірландії

Нічия у матчі в Белфасті забезпечила збірній Нідерландів вихід на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Північна Ірландія – Нідерланди.

Гра підопічних Рональда Кумана у цьому матчі викликала дуже багато запитань. На початку матчу господарі організували навалу на володіння Сіллессена, і тільки диво вберегло гостей від пропущеного гола. Підопічні Майкла О'Ніла мали чудовий шанс вийти вперед на 32-й хвилині матчу, але капітан команди Стівен Девіс ударом з пенальті відправив м'яч на трибуни.

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У другому таймі Нідерландам вдалося збити атакувальні пориви суперника. Команда Кумана здобула необхідну нічию, яка дозволила їй кваліфікуватися до групової стадії чемпіонату Європи. До слова, це буде перша участь команди у великому турнірі після пропуску Євро-2016 та чемпіонату світу-2018.

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