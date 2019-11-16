Братья Азары нокаутировали Россию в матче отбора на Евро-2020, Словения с Вербичем цепляется за призрачный шанс

Состоялись очередные матчи 9-го тура квалификации на чемпионат Европы-2020. Читайте отчет на "Футбол 24".

Евро-2020. Квалификация

Группа I

Кипр – Шотландия – 1:2

Голы: Ефрем, 47 – Кристи, 12, МакГин, 53

Россия – Бельгия – 1:4

Голы: Джикия, 79 – Азар Т., 19, Азар Э., 33, 40, Лукаку, 73

Сан-Марино – Казахстан – 1:3

Голы: Бернарди, 77 – Зайнутдинов, 6, Суюмбаев, 23, Щоткин, 27

Группа Е

Азербайджан – Уэльс – 0:2

Голы: Мур, 10, Уилсон, 34

Группа G

Словения – Латвия – 1:0

Гол: Тарасовс, 53 (авт)

Австрия – Северная Македония – начало в 21:45

Израиль – Польша – начало в 21:45

Группа С

Германия – Белорусь – начало в 21:45

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В стартовом матче игрового дня встречались команды, которые уже ни на что не претендуют. Шотландия и Кипр потеряли все шансы на преодоление группового этапа еще в позапрошлом туре отбора. Фактически это был поединок за третье место в группе С.

Британцы вышли вперед на 12-й минуте благодаря голу Райана Кристи. Одноклубник Марьяна Шведа в Селтике впервые забил в составе национальной команды. Кипр отыгрался на старте второго тайма усилиями Георге Ефрема, которому удался классный удар после розыгрыша штрафного. Однако уже через 5 минут Джон МакГин снова вывел гостей вперед. Финальный свисток зафиксировал победу Шотландии, которая набрала 12 очков и теперь опережает Кипр на 2 зачетных пункта.

В матче лидеров группы I Россия на своем поле крупно уступила Бельгии. Победу "дьяволам" принесли голы братьев Азар (Эден оформил дубль) и Лукаку, хозяев забил Джикия. А в поединке аутсайдеров квартета Казахстан без проблем справился с Сан-Марино – 3:1.

В группе G Словения отчаянно пытается зацепиться за плей-офф. Команда Беньямина Вербича дома минимально победила Латвию. Единственный гол в пассив записал полузащитник прибалтов Игорь Тарасовс. Для попадания на Евро Словении нужно рассчитывать на два поражения Австрии, а сама должна во второй раз в текущем отборе обыграть Польшу.

Самая интересная турнирная ситуация в группе E, где до сих пор на выход в финальную часть евротурнира претендуют сразу четыре команды. Уэльс победил Азербайджан и переместился на третью строчку. В заключительном туре британцы сыграют против Венгрии, у которой всего на один зачетный пункт больше.