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Ван Дейк покинув табір збірної Нідерландів через особисті причини

17:40 453 Читать на русском
Ван Дейк покинув табір збірної Нідерландів через особисті причини
Вірджил ван Дейк / Reuters

Центральний захисник Вірджил ван Дейк не допоможе Нідерландам у матчі 10 туру відбору Євро-2020 проти збірної Естонії.

 

Представник Ліверпуля покинув табір національної команди через особисті причини, інформує офіційний сайт збірної Нідерландів.

Повернення Нідерландів до європейської еліти у відеоогляді матчу проти Північної Ірландії

Ван Дейк провів повний матч проти Північної Ірландії, в якому "помаранчеві" втримали нічию і гарантували собі вихід на Євро-2020. Таким чином, поєдинок з Естонією не має жодного турнірного значення, і Нідерланди легко можуть обійтись без послуг ключового гравця.

Нагадаємо, на тижні Естонія проводила товариський матч проти збірної України і програла з рахунком 0:1.

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Євро-2020 Нідерланди - Естонія Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Нідерланди Нідерланди
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