Планировалось, что ван Дейк на ЧМ-2022 будет играть с капитанской повязкой с лозунгом "One Love" в поддержку ЛГБТ. Однако ФИФА угрожает, что таким футболистам рефери будут показывать желтую карточку.

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"Мы договорились об этом, и пока ничего не изменилось. Я не люблю играть с желтой карточкой в ​​кармане, особенно если мы можем этого избежать. Я еще ничего не слышал, и если что-то узнаю, мы обсудим это с командой.

Не могу дождаться момента, когда я смогу вывести команду на поле. У нас отличный подбор игроков, сочетающих в себе опыт и талант. Также во время такого турнира понадобится удача и отсутствие травм", – цитирует Ван Дейка ANSA.

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