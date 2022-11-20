Планувалося, що ван Дейк на ЧС-2022 гратиме з капітанською пов'язкою з гаслом "One Love" на підтримку ЛГБТ. Проте ФІФА погрожує, що таким футболістам рефері будуть показувати жовту картку.

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"Ми домовилися про це, і наразі нічого не змінилося. Я не люблю грати з жовтою карткою в кишені, особливо якщо ми можемо цього уникнути. Я ще нічого не чув, і якщо щось дізнаюся, ми обговоримо це з командою.

Не можу дочекатися моменту, коли зможу вивести команду на поле. У нас чудовий підбір гравців, які поєднують в собі досвід і талант. Також під час такого турніру знадобиться удача та відсутність травм", – цитує ван Дейка ANSA.

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