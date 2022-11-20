По меньшей мере, 9 сборных-участниц ЧМ-2022 планировали использовать во время матчей турнира капитанскую повязку с лозунгом "One Love" в поддержку ЛГБТ. ФИФА пытается этому препятствовать, сообщает MailSport.

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В частности, сборная Англии направила запрос, чтобы им разрешили использовать такую ​​повязку. Ответа не последовало. Однако ФИФА придумала свой дизайн для повязок. Для разных стадий турнира они будут отличаться. Цель – якобы выступление против разных видов дискриминаций. В то же время упоминания о сексуальных меньшинствах нет.

Следовательно, несколько сборных планировали отказаться от инициативы ФИФА и играть с лозунгом "One Love". В ответ организация пригрозила, что капитанам еще до старта матча будут показывать желтую карточку, а национальные федерации будут штрафовать. Однако даже такие санкции не остановят Харри Кейна и FA, которые не откажутся от своей затеи. Также этот вопрос обсудят в сборной Германии. Мануэль Нойер склоняется к тому, чтобы играть с повязкой в ​​поддержку ЛГБТ.

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