Донни ван де Беек решил перейти в Манчестер Юнайтед, о чем он и рассказал своим партнерам в Аяксе, сообщает Sport.es.

Барселона может использовать Суареса для подписания лидера Аякса

На следующей неделе 23-летний лидер амстердамцев отправится в Англию, где и подпишет соглашение с манкунианцами. По информации СМИ, Аякс оценил своего таланта в 55 млн евро. Ранее фаворитом на полузащитника называли Барселону, но МЮ сумел опередить каталонцев благодаря своим хорошим отношениям с Аяксом.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Донни провел 23 матча, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

Месси покидает Барселону: признаки бунта, сенсационный дуэт с Роналду и война за 700 млн евро, которых нет? (LIVE)