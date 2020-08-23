Барселона может использовать Суареса для подписания лидера Аякса

Уругваец может стать частью перехода хавбека Аякса Донни ван де Беека в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

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Амстердамцы хотят получить за своего лидера 45-50 млн евро, что является слишком большой суммой для Барселоны. Для экономии "блаугранас" надеются воспользоваться интересом Аякса к Луису Суаресу. Барселона оценивает 33-летнего форварда в 20 млн евро. Правда, сам Суарес не горит желанием покидать Камп Ноу.

Добавим, что ван де Беек провел 37 матчей в сезоне 2019/20, отметился 10 голами и 11 ассистами. Новый тренер Барселоны Рональд Куман хорошо знает хавбека по совместной работе в сборной Нидерландов.

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