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Барселона может использовать Суареса для подписания лидера Аякса

13:55 - Читати українською
Барселона может использовать Суареса для подписания лидера Аякса
Луис Суарес / Getty Images

Будущее нападающего Луиса Суареса в Барселоне остается под большим вопросом.

Уругваец может стать частью перехода хавбека Аякса Донни ван де Беека в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

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Амстердамцы хотят получить за своего лидера 45-50 млн евро, что является слишком большой суммой для Барселоны. Для экономии "блаугранас" надеются воспользоваться интересом Аякса к Луису Суаресу. Барселона оценивает 33-летнего форварда в 20 млн евро. Правда, сам Суарес не горит желанием покидать Камп Ноу.

Добавим, что ван де Беек провел 37 матчей в сезоне 2019/20, отметился 10 голами и 11 ассистами. Новый тренер Барселоны Рональд Куман хорошо знает хавбека по совместной работе в сборной Нидерландов.

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Аякс Аякс Испания Трансферы Донни Донни ван де Беек Трансферы Барселоны Луис Луис Суарес Барселона Барселона
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