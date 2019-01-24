Ван Бронкхорст покинет пост главного тренера Фейеноорда

Фейеноорд сообщил об уходе Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера после окончания текущего сезона.

Фейеноорд на своем официальном сайте сообщил об уходе Джованни ван Бронкхорста с должности главного тренера по окончании сезона 2018/19.

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После победы в чемпионате в сезоне 2016/17 роттердамцы не показывали уверенной игры и результатов, серьезно отставая от ПСВ и Аякса. Сам экс-игрок Барселоны решил покинуть команду летом, поскольку, по его мнению, он уже не сможет дать Фейеноорду ничего нового.

Сейчас команда занимает 3 строчку в турнирной таблице Эредивизии и имеет в активе 36 очков. Под руководством ван Бронкхорста роттердамцы выиграли 5 трофеев, в том числе первое за 18 лет чемпионство.

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