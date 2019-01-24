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Ван Брокхорст більше не є головним тренером Фейєнорда

14:41 20 Читать на русском
Ван Брокхорст більше не є головним тренером Фейєнорда
Джованні ван Бронкхорст / ФК Фейєнорд

Фейєнорд повідомив про звільнення Джованні ван Бронкхорста з посади головного тренера.

Фейєнорд на своєму офіційному сайті повідомив про розрив контракту з Джованні ван Брокхорстом.

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Після перемоги в чемпіонаті у сезоні 2016/17 роттердамці не показували впевненої гри та результатів, серйозно відстаючи від ПСЖ та Аякса.

Наразі команда займає 3 сходинку в турнірній таблиці Ередивізі і має в активі 36 очок.

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Теги
Фейєнорд Фейєнорд Нідерланди Трансфери Джованні ван Бронкхорст Джованні ван Бронкхорст
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