Ван Брокхорст більше не є головним тренером Фейєнорда

Фейєнорд повідомив про звільнення Джованні ван Бронкхорста з посади головного тренера.

Фейєнорд на своєму офіційному сайті повідомив про розрив контракту з Джованні ван Брокхорстом.

Аякс розписав божевільну мирову з Херенвеном – відео голів та огляд матчу

Після перемоги в чемпіонаті у сезоні 2016/17 роттердамці не показували впевненої гри та результатів, серйозно відстаючи від ПСЖ та Аякса.

Наразі команда займає 3 сходинку в турнірній таблиці Ередивізі і має в активі 36 очок.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?